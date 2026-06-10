Privacywaakhond: Belastingdienst moet stoppen met rondsturen van jouw BSN

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat de Belastingdienst geen burgerservicenummers (BSN's) meer mag meesturen bij betalingen, bijvoorbeeld op betaalbestanden naar banken of op overzichten die burgers en leveranciers onder ogen krijgen. Volgens de toezichthouder is die verwerking onnodig en in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De fiscus moet zijn systemen aanpassen en BSN's voortaan weglaten of afschermen, meldt Het Financieele Dagblad

Het BSN is een uniek persoonsnummer dat overheidsorganisaties gebruiken om iemand eenduidig te identificeren. Gebruik mag alleen als dat noodzakelijk is voor een wettelijke taak én een specifieke wettelijke basis heeft, zo bevestigt de Rijksoverheid . Onnodige verspreiding, bijvoorbeeld via bankafschriften of generieke betaalbestanden, vergroot het risico op identiteitsfraude.

Het is niet de eerste keer dat de AP de fiscus terugfluit. Eerder oordeelde de toezichthouder dat het verwerken van BSN's in btw-nummers van zzp'ers in strijd was met de wet. Toen de Belastingdienst onvoldoende doorpakte, gelastte de Rechtbank Amsterdam dat het BSN vóór 1 januari 2020 uit het btw-nummer moest verdwijnen, aldus Taxlive.

Het toezicht is structureel: sinds 2024 loopt er een formeel toezichtarrangement van de AP bij de Belastingdienst, en in het jaarplan voor 2026 is "BSN in betaalkenmerk/vorderingskenmerk" expliciet als project benoemd, blijkt uit een Kamerbrief van Financiën. De juridische risico's zijn aanzienlijk: bij ernstige AVG-overtredingen kunnen boetes oplopen tot € 20 miljoen of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.

Voor burgers betekent het oordeel dat hun BSN minder vaak ongevraagd "meereist" met betalingen en bankafschriften. Voor de fiscus betekent het opnieuw een verbouwing van IT-systemen die toch al kraken onder achterstallig privacy -onderhoud.

De vraag is intussen wrang: hoe vaak moet een toezichthouder hetzelfde zeggen voordat de overheid zelf haar privacyregels serieus neemt?