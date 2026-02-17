ECONOMIE
Bedrijf uit Waalwijk beboet na dodelijke val van schip

Economie
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 14:28
anp170226113 1
WAALWIJK (ANP) - Een bedrijf uit Waalwijk is verantwoordelijk voor het overlijden van een werknemer die tijdens zijn werk aan een schip in het water viel en verdronk, bepaalde de rechtbank Oost-Brabant. De onderneming moet een geldboete van 75.000 euro betalen.
Volgens de rechter liet het bedrijf na een veilige werkomgeving te creëren op de werkplek van de man. De risico's waren onvoldoende in kaart gebracht. Ook waren er geen maatregelen genomen om een val te voorkomen en was er onvoldoende toezicht op het gebruik van beschermingsmiddelen. "Met dit alles schoot het bedrijf ernstig tekort in zijn zorgplicht. Het bedrijf handelde aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam, onzorgvuldig en nalatig", aldus de rechtbank.
De medewerker was in januari 2023 bezig met snijbrandwerk op het achterdek van een schip. Hij verscheen in de ochtend niet bij een koffiepauze en was daarna onvindbaar. Drie dagen later vond de politie zijn lichaam in het water.
Naast de geldboete moet het bedrijf aan nabestaanden schadevergoedingen betalen van bijna 80.000 euro.
