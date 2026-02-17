ECONOMIE
Medewerker wint rechtszaak tegen justitiedienst over toelage

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 14:27
ROTTERDAM (ANP) - Een werknemer van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft recht op een maandelijkse toelage voor gevaarlijke werkomstandigheden. Tijdens zijn werk draagt de man regelmatig een mitrailleur en een zwaar vest. De kantonrechter is het met hem eens dat daar een financiële vergoeding bij hoort.
De man is transportbegeleider bij de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB). Hij vervoert tbs-patiënten, arrestanten en gedetineerden en wordt ingezet bij calamiteiten en zoekacties in gevangenissen. Ook beveiligt hij vijf tot zes keer per maand de omgeving van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.
LBB'ers dragen afhankelijk van de werkzaamheden een veiligheidsvest, handwapens, een wapenstok en soms een mitrailleur. In juni 2022 vroegen 94 leden van de LBB om de toelage daarvoor. Na een afwijzing door de DJI in mei 2024 begon een van de werknemers een zaak tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De rechter vindt dat de man meer dan incidenteel zijn werk onder bezwarende omstandigheden moet uitvoeren en dat dit ook geldt voor een deel van zijn collega's. De toelage ligt tussen de 43 en 130 euro.
