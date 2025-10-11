Bedrijfsleven vreest lege fruitschappen bij lange sjordersstaking

ROTTERDAM (ANP) - Het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven vreest voor lege schappen in Nederlandse supermarkten als de staking van sjorders lang blijft duren. Het gaat bijvoorbeeld om fruit. Dit zeggen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven tijdens het kort geding over het beëindigen van de werkonderbreking, die woensdag begon.

Door de staking kunnen in totaal 25.000 containers per dag niet worden verwerkt, zegt voorzitter Victor van der Chijs van ondernemersorganisatie Deltalinqs. "Elk uur dat de actie langer duurt, nemen de effecten in de hele keten toe." Onder meer de levering van bananen wordt volgens hem zo gepland dat ze gelijk naar de supermarkten kunnen.

Een advocaat namens de bedrijven zegt dat het aantal wachtende schepen voor de haven zaterdagochtend is opgelopen tot 22. Specialist Thijs Janssen van brancheorganisatie GroentenFruit Huis schat dat nu ongeveer 300 containers met groenten en fruit vaststaan, producten die vaak beperkt houdbaar zijn. "Als producten zonder shelf life aankomen in supermarkten, kunnen die niet meer verkocht worden." Ook vrezen de ondernemers voor onder meer tekorten aan grondstoffen of onderdelen voor bijvoorbeeld medische producten.

Verantwoordelijk

Sjorders zijn verantwoordelijk voor het vastzetten en losmaken van containers op schepen en kades. De staking zorgde de afgelopen dagen voor steeds grotere opstoppingen, doordat containerschepen niet kunnen laden en lossen in de haven. Een aantal organisaties en ondernemersverenigingen, waaronder Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en evofenedex, wil dat de rechter de staking onmiddellijk beëindigt.

Werknemers van sjorbedrijven ILS en Matrans legden afgelopen woensdag het werk neer. De staking duurde oorspronkelijk 48 uur, maar vrijdag meldde vakbond FNV dat de staking voor onbepaalde tijd doorgaat. Sjorders hadden een nieuw loonbod van de werkgevers afgewezen.