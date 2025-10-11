Egypte plant internationale top over Gaza

CAÏRO (ANP/DPA/RTR) - Egypte plant een internationale top over de Gazastrook. Die moet plaatsvinden in badplaats Sharm-el-Sheikh onder voorzitterschap van de Amerikaanse president Donald Trump en de Egyptische leider Abdel Fatah al-Sisi, meldt het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen zouden telefonisch hebben overlegd over de geplande top. Het ministerie maakte niet bekend wanneer die bijeenkomst precies moet plaatsvinden.

Nieuwssite Axios had eerder bericht dat Trump in Sharm-el-Sheikh op maandag of dinsdag een bijeenkomst met wereldleiders wilde bijwonen. Zo'n top kan een extra impuls geven aan het door hem gepresenteerde vredesplan voor Gaza.

Overeenstemming

Er is nog geen overeenstemming over alle punten uit dat plan. Daar staat onder meer in dat Hamas moet ontwapenen.

Het Elysée, het kantoor van Emmanuel Macron, meldt dat de Franse president maandag ook naar Egypte afreist voor de top. Macron zal in Egypte regionale partners ontmoeten om de volgende stappen in het uitvoeren van de overeenkomst te bespreken. Volgens zijn kantoor zal Macron tijdens zijn bezoek ook de Franse toewijding aan een tweestatenoplossing als basis voor duurzame vrede, veiligheid en wederopbouw in de regio herbevestigen.

Axios schreef dat in Egypte ook een ondertekeningsceremonie zal plaatsvinden. Daar doen volgens bronnen naast Trump ook vertegenwoordigers van Egypte, Qatar en Turkije aan mee. Spaanse media melden dat ook de Spaanse premier Pedro Sánchez de top bijwoont.