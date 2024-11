Bedrijfsleven zamelt dit jaar te weinig statiegeldverpakkingen in

DEN HAAG (ANP) - Het bedrijfsleven zamelt dit jaar meer statiegeldverpakkingen in, maar het zijn er nog steeds niet genoeg, verwacht Verpact, de organisatie die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Jaarlijks moet 90 procent van de flessen en blikjes waarop statiegeld zit worden ingeleverd, maar dat haalt Verpact niet.

De organisatie voorziet dat mensen in 2024 78 procent van alle plastic drankflessen met statiegeld inleveren in een automaat of bij een ander inleverpunt. Van de blikjes komt 82 procent weer terug, is de verwachting. Verpact is al langer bezig het aantal inleverpunten uit te breiden en onderzoekt hoe het voor consumenten makkelijker wordt om flessen en blikjes terug te brengen. Zo kijkt de organisatie naar het makkelijker inleveren van beschadigde verpakkingen en terugbetalingen via de bankpas.

Eerder dit jaar dreigde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dwangsommen op te leggen aan Verpact omdat de organisatie de norm niet haalt. De toezichthouder eist dat de branche het voor consumenten makkelijker en aantrekkelijker maakt statiegeldverpakkingen in te leveren. Met de maatregelen wil Verpact tegemoetkomen aan de eisen van de ILT en dwangsommen voorkomen.