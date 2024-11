Man (50) aangehouden voor brandstichting na flatbrand Groningen

GRONINGEN (ANP) - De politie heeft na een brand in een flat aan de Oosterhamriklaan in Groningen een 50-jarige man uit die stad aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting in een van de woningen.

De brand brak zaterdagochtend even voor 05.30 uur uit in een woning op de begane grond. Omdat in het complex veel senioren wonen en veel appartementen ontruimd moesten worden, rukte de brandweer uit met meerdere eenheden. Een aantal mensen moest naar het ziekenhuis, omdat zij rook hadden ingeademd.

Inmiddels is het flatgebouw weer vrijgegeven. Twee huizen zijn onbewoonbaar na de brand.