Bedrijfsomstandigheden Nederlandse industrie licht verbeterd

ZEIST (ANP) - De bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie zijn in februari licht verbeterd met een iets sterkere groei van de bedrijvigheid dan een maand eerder. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) op basis van haar maandelijkse meting naar de industriële activiteit. Die meting werd gedaan voor de aanvallen op Iran.

Volgens de Nevi ging de productie het sterkst omhoog in drie maanden en was het vertrouwen in de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden aanzienlijk beter. Ook hield de banengroei aan. Wel was er een daling van het aantal nieuwe orders door zwakkere verkopen uit het buitenland. De daling van de buitenlandse verkoop was bescheiden, maar wel de grootste in bijna een jaar, aldus de Nevi.

De inkoopmanagersindex van de Nevi, de graadmeter die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor februari uit op een stand van 50,8, wat overeenkomt met het gemiddelde van 2025. In januari stond de index op 50,1. Een niveau van 50 of meer duidt op groei van de bedrijvigheid. Een stand daaronder betekent krimp.