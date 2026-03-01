Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

LONDEN (ANP) - Iran heeft ook twee raketten afgevuurd richting EU-lidstaat Cyprus. Dat zei de Britse minister van Defensie John Healey tijdens een interview met Sky News. "Wij denken niet dat ze waren gericht op Cyprus", zei hij.

Healey trad niet in detail over wat er gebeurde met de projectielen. Hij zei wel dat dergelijke incidenten onderstrepen hoe risicovol de huidige situatie is. Iran voert vergeldingsaanvallen uit na Amerikaanse en Israëlische bombardementen.

Het Verenigd Koninkrijk, dat een basis op Cyprus gebruikt, zou niet meedoen aan de aanvallen op Iran. De Britten treden wel defensief op, zegt de minister. "We halen de drones neer die een bedreiging vormen voor onze bases, ons personeel of onze bondgenoten."

Cyprus is een van de vier EU-lidstaten die geen NAVO-lid zijn.