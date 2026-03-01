Poetin noemt dood Khamenei 'cynische moord'

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de dodelijke aanval op de Iraanse ayatollah ​Ali Khamenei en leden van zijn familie scherp veroordeeld. Hij sprak van moord en een "cynische schending van alle normen van menselijke moraliteit en internationaal recht".

Poetin deed de uitspraak in een schriftelijke boodschap aan de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Volgens de Russische leider zal Khamenei in Rusland worden herinnerd als een uitmuntend staatsman die de relatie tussen Rusland en Iran heeft bevorderd.

Ook Noord-Korea heeft de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran veroordeeld. "Illegale agressie" die illustreert dat de VS op "gangsterachtige" wijze opereren, oordeelde het ministerie van Buitenlandse Zaken van de dictatuur.