Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

Wie zijn hart gezond wil houden, hoeft pasta of aardappelen niet per se te schrappen. Ook een vetarm dieet is geen garantie op succes. Dat blijkt uit een grootschalige Amerikaanse studie onder bijna 200.000 mannen en vrouwen die gedurende zo’n dertig jaar werden gevolgd. De conclusie: niet de hoeveelheid koolhydraten of vetten is doorslaggevend, maar de kwaliteit van het eten zelf.

Het onderzoek, geleid door wetenschappers van Harvard University, laat zien dat zowel een koolhydraatarm als een vetarm dieet gunstig kan zijn voor het hart, mits het dieet gezond is. Diëten die vooral bestaan uit bewerkte voeding, veel dierlijke eiwitten of verzadigde vetten en die weinig groenten, fruit en volkorenproducten bevatten, bieden op lange termijn minder bescherming tegen hart- en vaatziekten. Zelfs als ze officieel ‘low carb’ of ‘low fat’ zijn. “Alleen focussen op voedingsstoffen, zonder naar de kwaliteit van voeding te kijken, leidt mogelijk niet tot gezondheidswinst”, stelt epidemioloog Zhiyuan Wu, die het onderzoek leidde.

Betere cholesterolwaarden

De deelnemers die gevarieerd en gezond aten, dus met voldoende macronutriënten en nadruk op plantaardige producten, hadden hogere waarden van het ‘goede’ HDL-cholesterol in hun bloed. Ook vertoonden zij lagere niveaus van schadelijke vetten en ontstekingsmarkers. Bovendien liepen ze aanzienlijk minder risico op het ontwikkelen van coronaire hartziekte, de belangrijkste oorzaak van hartaanvallen.

Volgens Wu wijzen de resultaten erop dat gezonde koolhydraatarme en vetarme diëten waarschijnlijk overlappende biologische mechanismen activeren die de gezondheid van hart en vaten ondersteunen. “Door te focussen op de algehele kwaliteit van het dieet, krijgen mensen meer flexibiliteit om een eetpatroon te kiezen dat bij hen past en hun hart beschermt.”

De bevindingen zijn gebaseerd op zelfgerapporteerde voedingsgegevens van zorgprofessionals. Dat betekent dat de deelnemers mogelijk gezonder leefden en betere toegang hadden tot zorg dan gemiddeld. Toch is de omvang en duur van het onderzoek indrukwekkend: samen goed voor ruim 5,2 miljoen persoonsjaren aan data.

Onbewerkte voeding

De studie sluit aan bij een groeiende hoeveelheid bewijs dat minder bewerkte voeding en meer volkoren granen, groenten en gezonde vetten, zoals uit noten en olijfolie, samenhangen met betere gezondheidsuitkomsten. Strikte diëten die vooral calorieën, koolhydraten of vetten tellen, lijken minder belangrijk dan gedacht.

Yale-cardioloog Harlan Krumholz ziet de studie zelfs als een kantelpunt in het debat. “Wat er echt toe doet voor het hart, is de kwaliteit van het voedsel. Of een dieet nu minder koolhydraten of minder vet bevat: de nadruk op plantaardige voeding, volkorenproducten en goede vetten hangt samen met gezondere hart en vaten.”