Bedrijven Bangladesh vrezen miljoenenschade na brand luchthaven

Economie
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 11:42
DHAKA (ANP/AFP) - Handelaren in Bangladesh vrezen flinke financiële schade te lijden door de brand op de Hazrat Shahjalal-luchthaven in hoofdstad Dhaka. Het bedrijfsleven heeft gewaarschuwd dat de directe schade en de gevolgen voor de handel kunnen oplopen tot miljoenen dollars.
Door de brand is het vrachtcomplex van een van de belangrijkste internationale luchthavens van Bangladesh verwoest. Daar worden onder meer stoffen, kledingaccessoires, geneesmiddelen en chemicaliën opgeslagen. De schade wordt nu geïnventariseerd. Een importeur zei tegen persbureau AFP 52 zendingen te hebben verloren. "We zouden de zendingen vandaag aan onze klanten leveren. Alles is tot as verbrand, denk ik."
Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. De regering heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke brandstichting.
Bangladesh is de op een na grootste kledingproducent ter wereld. De textiel- en kledingproductie zijn goed voor ongeveer 80 procent van de export.
