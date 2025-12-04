ECONOMIE
Begraafplaats deed stiekem experimenten met lijken

Samenleving
door Ans Vink
donderdag, 04 december 2025 om 6:14
bijgewerkt om donderdag, 04 december 2025 om 7:06
shutterstock_2612628893
Op begraafplaats Essenhof in Dordrecht zijn twee jaar lang geheime experimenten uitgevoerd op stoffelijke overschotten, die in 2007 waren begraven in grafkelders De nabestaanden wisten van niets en er was geen vergunning om de grafkisten te openen. Dat onthult het AD.
De beheerder wilde dat de lijken in een grafkelder eerder zouden ontbinden. Er werd daarom een experiment gedaan met 12 lijken. In de kist van 4 lijken werd een chemische substantie toegevoegd, die het ontbindingsproces moest versnellen. 4 andere kisten werden beter geventileerd. En met de laatste 4 kisten gebeurde niks.
De grafkelders werden in totaal vier keer geopend, telkens na een halfjaar. Voor het eerst in april 2015 en voor het laatst in oktober 2016. Daarna werden de resultaten met elkaar vergeleken. Een en ander gebeurde in samenspraak met de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.
De hele zaak werd strikt geheim gehouden, maar lekte vorig jaar voor het eerst uit. Het stadsbestuur is erg geschrokken. Wethouder Marc Merx tegen het AD: 'Dit had nooit zo mogen gebeuren. Dit soort maatregelen had nooit zonder medeweten of toestemming van de nabestaanden mogen plaatsvinden.'
Nabestaanden zijn tijdens een bijeenkomst op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. Het gaat om "de belanghebbenden van dertig graven", aldus de gemeente, die zegt dat dit ging onder begeleiding van Slachtofferhulp. Ze krijgen de mogelijkheid om er "in persoonlijke gesprekken over door te praten".

