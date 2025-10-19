ECONOMIE
Zuid-Korea verwacht meer handelsafspraken met VS voor begin top

Economie
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 13:07
SEOUL (ANP/RTR) - Zuid-Korea verwacht dat de kans groter is geworden dat het land meer handelsafspraken met de Verenigde Staten kan maken tegen de tijd dat de APEC-top in Zuid-Korea eind deze maand begint. Dit heeft de belangrijkste beleidsadviseur van het Aziatische land zondag gezegd.
Adviseur Kim Yong-beom ontmoette deze week de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick in Washington. Kim stelde tegen verslaggevers na zijn terugkeer dat de landen op de meeste punten concrete vooruitgang hebben geboekt, maar dat ze nog wel over een paar kwesties moeten onderhandelen.
Zuid-Korea en de VS spraken in juli onder meer een importheffing van 15 procent af op Koreaanse goederen. Zuid-Koreaanse bedrijven investeren 350 miljard dollar in de VS. De Amerikaanse autoheffingen gelden nog wel en de landen zijn het nog niet eens geworden over de details van de investeringen.
