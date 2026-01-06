Bedrijven investeren fors minder in milieu, meldt CBS

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven in Nederland hebben minder geïnvesteerd in het milieu. In 2024 daalde het bedrag met 39 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze uitgaven moeten helpen het milieu te beschermen, herstellen of verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan windenergie of een betere luchtkwaliteit.

Het gaat om uitgaven van bedrijven in de openbare energie- en watervoorziening, delfstoffenwinning en industrie. Deze sectoren zijn volgens het CBS verantwoordelijk voor bijna alle milieu-investeringen van Nederland.

In totaal investeerden bedrijven in 2024 bijna 1,6 miljard euro in het milieu, het laagste bedrag van de afgelopen vijf jaar. Er ging vooral minder geld naar hernieuwbare energie, zoals windmolens.

Milieukosten

Ook werd minder geld gestoken in het milieu ten opzichte van alle investeringen bij elkaar. Van alle investeringen ging 9 procent naar milieu, volgens het CBS. Tussen 2020 en 2024 ging het gemiddeld nog om 14 procent. Milieu-investeringen verschillen van jaar tot jaar, omdat het vaak gaat om een klein aantal grote projecten.

Hoewel de investeringen daalden, stegen de milieukosten van bedrijven met 18 procent. Onder milieukosten valt ook het geld dat bedrijven kwijt zijn aan bijvoorbeeld afvalverwerking, energie of afschrijvingen van milieu-investeringen uit het verleden.