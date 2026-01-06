ECONOMIE
Actrice en zangeres Elsje de Wijn overleden

Cultuur
door Redactie
dinsdag, 06 januari 2026 om 6:27
bijgewerkt om dinsdag, 06 januari 2026 om 8:34
ANP-46713325
ctrice Elsje de Wijn, onder meer bekend van het carnavalsnummer Karel, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar dochter, VPRO-hoofdredacteur Sarah Sylbing, gisteren bekend.
Karel werd geschreven door Annie M.G. Schmidt en komt uit de theatervoorstelling Met man en muis. Het nummer is een parodie op een carnavalshit, maar werd juist populair onder carnavalgangers. In 1970 stond het veertien weken in de Top 40.
De Wijn speelde bij onder meer de theatergezelschappen Baal, Centrum, theatergroep Dorst en het Nationale Toneel. Ook speelde ze onder meer in de films Frank en Eva (1973), Voor een verloren soldaat (1992) en speelde ze rollen in de series Stijl achterover, Verkeerd verbonden en Baantjer. Eind november trad De Wijn nog op als verteller voor de voorstelling Elsje en de Bluesmannen.
Zaterdag vierde De Wijn haar 82ste verjaardag in het bijzijn van haar (klein)kinderen. Kort daarna overleed ze thuis in Amsterdam- Noord, eveneens omringd door familie, aldus haar dochter Sylbing. De Wijn leed aan de ziekte van Alzheimer en koos voor euthanasie.
