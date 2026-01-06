ECONOMIE
Trump bedreigt Mexico. En het WK voetbal dan?

Sport
door Dirk Kruin
dinsdag, 06 januari 2026 om 6:50
dinsdag, 06 januari 2026 om 6:50
Het FIFA Wereldkampioenschap zou op 11 juni van start gaan in het Azteca-stadion in Mexico-Stad met de wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Of toch niet?
Het is niet de belangrijkste ramp die Trump heft aangericht, door zich de cowboy van Zuid-Amerika te voelen, maar toch. FIFA moet zich afvragen wat de nieuwe uitspraken van Donald Trump (79) betekenen voor het toernooi in Mexico, de VS en Canada.
"Mexico moet zich herpakken, want er stromen drugs door Mexico en we zullen iets moeten doen," dreigde de Amerikaanse president na de militaire aanval in Venezuela. Sinds deze actie heeft FIFA de uitspraken van Trump zeer serieus moeten nemen.
Er zijn nog een paar maanden, maar de rampzalige betrekkingen die er nu zijn tussen twee van de drie gastlanden is en probleem. Gaat Trump gezellig op de tribune zitten bij e openingswedstijrd naast de Mexicaanse president? En is hij wel welkom?
En als Trump besluit dat er geen wedstrijden in Mexico komen, wat doet de rest van de voetbalwereld dan? Niks, zoals meestal? Of zullen Zuid-Amerikaanse landen dan afhaken?
Het wordt nog interesaant
Bild Zeitung heeft 3 scenario's.

SCENARIO 1: Trump zet FIFA-president Gianni Infantino (55) onder druk om Mexico zijn drie gaststeden (Mexico-Stad, Guadalajara, Monterrey) en de tien daar geplande wedstrijden af ​​te nemen. De VS, met hun elf WK-stadions, zouden de logistiek van de wedstrijden in Mexico kunnen overnemen. Dit zou echter een ernstige contractbreuk met Mexico betekenen. FIFA zou te maken krijgen met enorme schadevergoedingen.
SCENARIO 2: Trump weigert op zijn beurt het WK in de VS toe te staan ​​als Mexico de wedstrijden mag organiseren. Dan zou alles waarschijnlijk in duigen vallen, omdat Mexico en Canada (slechts twee gaststeden) het enorme toernooi met 48 teams niet alleen aankunnen.
SCENARIO 3: Als vertrouweling van Trump weet Infantino de heerser van het Witte Huis tevreden te stellen en te voorkomen dat hij sancties tegen Mexico oplegt in verband met het WK. Trump wilde eerder de door Democraten geleide gaststeden in de VS het WK ontnemen. Maar die kwestie is inmiddels opgelost.













