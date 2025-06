Bedrijven nemen vaker extra cyberbeveiligingsmaatregelen

DEN HAAG (ANP) - Meer bedrijven in Nederland nemen extra beveiligingsmaatregelen om hun IT-systemen te beschermen. Tegelijkertijd is het aandeel bedrijven dat slachtoffer is van een cyberaanval door de jaren heen geslonken, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op uit een enquête onder zo'n 50.000 bedrijven.

Uit het onderzoek van het CBS komt onder andere naar voren dat het gebruik van tweestapsverificatie toeneemt. Daarbij moet iemand naast het invoeren van een wachtwoord nog een handeling verrichten om toegang te krijgen tot een netwerk, om inbreken moeilijker te maken.

In 2017 gebruikte nog maar 26 procent tweestapsverificatie. Vorig jaar was dat 61 procent. Ook groeide de groep bedrijven die specifieke eisen aan wachtwoorden van medewerkers stelt, zoals over de lengte of het gebruik van speciale tekens.

Gijzelsoftware en phishing

Grote bedrijven met 250 werknemers of meer gebruiken vaker veilige manieren om in te loggen dan kleinere bedrijven, stelt het CBS.

Cyberaanvallen treffen een steeds kleiner deel van de bedrijven, stelt het CBS. In 2016 zeiden nog bijna vier op de tien bedrijven dat de veiligheid van hun IT-systemen dat jaar minstens een keer was aangetast door een aanval van buitenaf. In 2023 was dat volgens het CBS nog maar bij 16 procent het geval.

In de ICT-sector kwamen dit soort incidenten door bijvoorbeeld gijzelsoftware of phishing relatief het vaakst voor, namelijk bij 7 procent van de bedrijven. In de horeca gebeurde dit bij 3 procent van de bedrijven, waarmee het de minst getroffen sector is.