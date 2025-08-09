Melania Trump speelt onverwacht een steeds grotere rol in het Witte Huis

De afgelopen maanden is Melania Trump steeds vaker in het nieuws als invloedrijke kracht binnen het Witte Huis. Wie dacht dat de voormalig first lady op de achtergrond bleef, ziet nu een andere rol ontstaan: die van politieke raadgever met échte impact op de koers van haar man.

Al sinds de start van Donald Trumps tweede termijn als president signaleert The Guardian dat Melania niet alleen privé, maar óók politiek veel invloed uitoefent. Britse diplomaten benadrukken inmiddels dat zij “de enige is die er echt toe doet” als het aankomt op Trumps grote internationale beslissingen. Ooit gold Melania als mysterieus, ongrijpbaar – inmiddels wordt zij in Londen en Washington gezien als zijn belangrijkste klankbord en soms zelfs als reden voor plotselinge beleidswijzigingen.

Trump zelf is er opvallend open over: “Melania denkt dat het verschrikkelijk is wat we in Gaza zien. Zij ziet dezelfde beelden als jullie. Iedereen, tenzij je hart van steen hebt, vindt het erg als kinderen lijden,” bekende hij onlangs in een persconferentie. Feit is dat Melania volgens White House-bronnen een rol speelde in Trumps recente standpunten over Gaza én zijn kritische houding tegenover Vladimir Poetin. Haar advies? “Ik zeg hem wat ik vind. Soms luistert hij, soms niet. En dat is prima,” aldus Melania in een interview.

Dat is opmerkelijk, gezien de vaak afstandelijke rol die ze eerder koos. Toch blijkt haar invloed reëel: volgens insiders verschuiven Trumps standpunten over Poetin en Gaza soms juist dankzij Melania’s inbreng. Brits ambassadeur Peter Mandelson zegt het treffend: “Nog nooit was een politieke omgeving zozeer door één individu, én zijn directe omgeving, bepaald.”

