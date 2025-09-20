Bedrijven roepen werknemers met werkvisum op om in VS te blijven

WASHINGTON (ANP/RTR) - Enkele grote Amerikaanse bedrijven hebben buitenlandse werknemers met een werkvisum opgeroepen voorlopig in de Verenigde Staten te blijven. Persbureau Reuters heeft e-mails ingezien van techbedrijven Amazon en Microsoft en de bank JPMorgan met dit advies.

De oproepen volgen op een maatregel van de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag. Hij kondigde een jaarlijkse heffing aan van 100.000 dollar, zo'n 85.000 euro, voor werknemers met zogenoemde H-1B-werkvisa. Die worden veel gebruikt door Amerikaanse techbedrijven om buitenlandse specialisten voor hen in de VS te laten werken.

Amazon, Microsoft en JPMorgan hebben werknemers in het buitenland met zo'n visum aangeraden voor middernacht terug te keren naar de VS. De heffing moet daarna ingaan.

"Houders van een H-1B-visum die momenteel in de VS zijn, moeten in de VS blijven en internationale reizen vermijden totdat de regering duidelijke reisrichtlijnen heeft uitgevaardigd", staat in een e-mail aan werknemers van JPMorgan.