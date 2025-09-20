VN-verdrag voor bescherming oceanen kan in januari ingaan

RABAT (ANP/AFP) - Het historische VN-verdrag dat de oceanen moet beschermen, wordt naar verwachting in januari van kracht. Ten minste zestig landen moesten het verdrag ratificeren, de laatste stap van goedkeuring die nodig was. Inmiddels zijn ook Marokko en Sierra Leone toegetreden, waardoor dit aantal is gehaald.

Nederland staat nog niet op deze lijst en dat valt milieuorganisaties op. "Het is teleurstellend en onbegrijpelijk dat Nederland zo lang wacht met het ratificeren en dus niet vooroploopt", zegt Farah Obaidullah, oprichter van The Ocean and Us. "Dit is jammer voor ons en laat zien dat wij als land op dit moment volkomen stuurloos zijn als het gaat om belangrijke internationale zaken."

Obaidullah denkt dat Nederland de laatste stap voor goedkeuring in EU-verband wil nemen. "Dit is nergens voor nodig want andere lidstaten uit de Europese Unie hebben het al geratificeerd." Directeur Ewout van Galen van Stichting De Noordzee zegt dat het kabinet heeft aangegeven bezig te zijn met de ratificatie. Hij hoopt dat er zo snel mogelijk wetgeving komt om dit verdrag te implementeren.

Jarenlange gesprekken

Over het VN-verdrag werd bijna twintig jaar gepraat en het werd een mijlpaal genoemd toen landen in 2023 eindelijk een akkoord bereikten. Het treedt in werking 120 dagen na de zestigste ratificatie. Het verdrag stelt dat in 2030 zeker 30 procent van de open zee effectief beschermd en beheerd moet worden. Deze internationale wateren zijn nu vrijwel onbeschermd tegen overbevissing en vervuiling.

Zolang Nederland nog ontbreekt, is ons land officieel niet gebonden aan de afspraken.