Xi heeft TikTok-deal goedgekeurd, zegt Trump

Economie
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 11:37
anp200925027 1
WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG/DPA) - De Chinese president Xi Jinping heeft volgens de Amerikaanse president Donald Trump goedkeuring gegeven voor de verkoop van de Amerikaanse onderdelen van TikTok aan Amerikaanse investeerders. Hij gaf daarbij aan dat enkele laatste stappen nog moeten worden gezet.
Trump en Xi spraken vrijdag onder meer over de toekomst van het populaire socialemediaplatform in de VS. Begin deze week bereikten de Verenigde Staten en China een raamwerkakkoord over de verkoop van de Amerikaanse onderdelen aan een groep Amerikaanse bedrijven. "Hij heeft de TikTok-deal goedgekeurd. We kijken ernaar uit om die deal af te ronden", zei hij na het gesprek met Xi tegen verslaggevers in de Oval Office.
China spreekt niet van een formele overeenkomst. Het ministerie van Handel meldde zaterdag te hopen dat de VS een open, eerlijke en niet-discriminerende zakelijke omgeving zullen bieden aan Chinese bedrijven, waaronder TikTok, zodat zij hun activiteiten in de VS kunnen voortzetten.
