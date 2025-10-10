Bedrijven Rotterdamse haven: staking en acties 'zeer schadelijk'

ROTTERDAM (ANP) - De staking van sjorders in combinatie met blokkadeacties is "zeer schadelijk" voor de Rotterdamse haven. Dat stelt Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor de bedrijven in de haven. Als de situatie langer aanhoudt, vreest de organisatie dat de doorvoer van bijvoorbeeld levensmiddelen, medicijnen en bouwmaterialen "in de knoei gaat komen".

Sjorders hebben het werk sinds woensdagmiddag neergelegd. Vrijdag werd bekend dat deze staking voor onbepaalde tijd doorgaat. Tientallen activisten van Geef Tegengas blokkeren vrijdag terminals in de haven van Rotterdam. Die organisatie heeft voor zaterdag een "massablokkade" aangekondigd, waarmee zij alle transport van en naar de haven willen platleggen.