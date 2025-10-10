ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spanje pareert Trump en stelt NAVO-doelen te halen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 13:23
anp101025156 1
MADRID (ANP/AFP) - Spanje zegt een "gecommitteerd en volwaardig NAVO-lid" te zijn en voldoende te doen om de binnen het militaire bondgenootschap gestelde defensiedoelen te halen, "net als de Verenigde Staten". Dat meldt persbureau AFP op basis van overheidsbronnen.
Het land reageert daarmee op de woorden van de Amerikaanse president, die donderdag zinspeelde op een royement van Spanje als NAVO-lid. Het land zou volgens Donald Trump binnen het bondgenootschap het "achterblijvertje" zijn vanwege het lage percentage van zijn bruto binnenlands product dat Spanje besteedt aan defensie. De NAVO-norm daarvoor ligt sinds juni dit jaar op 5 procent, waar Spanje in 2024 slechts 1,2 procent haalde. Het land moet vanwege die relatief lage uitgaven uit de NAVO worden gezet, suggereerde Trump.
Spanje herhaalt nu wel te voldoen aan de NAVO-wensen, zij het zonder de afgesproken 5-procentsnorm te halen. Defensie "wordt betaald met euro's, niet met percentages", zei premier Pedro Sánchez daarover in juni.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

skynews-iris-stalzer-germany_7045177

Duitse burgemeester urenlang gemarteld door haar stiefdochter

gemiddelde-gasprijs-2025-1

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa. Waarom?

Loading