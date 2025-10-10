Spanje pareert Trump en stelt NAVO-doelen te halen

MADRID (ANP/AFP) - Spanje zegt een "gecommitteerd en volwaardig NAVO-lid" te zijn en voldoende te doen om de binnen het militaire bondgenootschap gestelde defensiedoelen te halen, "net als de Verenigde Staten". Dat meldt persbureau AFP op basis van overheidsbronnen.

Het land reageert daarmee op de woorden van de Amerikaanse president, die donderdag zinspeelde op een royement van Spanje als NAVO-lid. Het land zou volgens Donald Trump binnen het bondgenootschap het "achterblijvertje" zijn vanwege het lage percentage van zijn bruto binnenlands product dat Spanje besteedt aan defensie. De NAVO-norm daarvoor ligt sinds juni dit jaar op 5 procent, waar Spanje in 2024 slechts 1,2 procent haalde. Het land moet vanwege die relatief lage uitgaven uit de NAVO worden gezet, suggereerde Trump.

Spanje herhaalt nu wel te voldoen aan de NAVO-wensen, zij het zonder de afgesproken 5-procentsnorm te halen. Defensie "wordt betaald met euro's, niet met percentages", zei premier Pedro Sánchez daarover in juni.