Pirro vervangt geblesseerde MotoGP-kampioen Márquez in Australië

BOLOGNA (ANP/RTR) - Motorcoureur Michele Pirro vervangt volgende week de geblesseerde wereldkampioen Marc Márquez bij het fabrieksteam van Ducati tijdens de Grote Prijs van Australië in de MotoGP. Dat maakte het team vrijdag bekend.

Márquez liep zondag tijdens de Grote Prijs van Indonesië een breukje in zijn rechterschouder op. De 32-jarige Spanjaard mist daardoor twee grands prix, in Australië en Maleisië. Het is nog niet bekend of Pirro, die tegenwoordig testcoureur is bij Ducati, ook de Grote Prijs van Maleisië voor zijn rekening neemt.

Márquez stelde eind september in Japan al zijn zevende wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport veilig. Na de races in Australië en Maleisië volgen nog twee grands prix, in Portugal (9 november) en Valencia (16 november).