Bedrijven sluiten kantoren in Dubai om dreiging Iran

DEN HAAG (ANP) - Een aantal bedrijven sluit kantoren in Dubai of evacueert personeel, meldt persbureau AFP op basis van ingewijden. Onder andere de Amerikaanse bank Citi en consultancykantoren Deloitte en PwC ondernemen actie.

De bedrijven hebben vestigingen in het financiële centrum van Dubai. Ze gaan volgens AFP over tot sluitingen en evacuaties na nieuwe dreigementen van Iran. Het land zei Amerikaanse en Israëlische economische doelen in de Golfregio aan te kunnen vallen, waaronder banken.

Personeel van Citi kreeg de opdracht om kantoren in het Dubai International Financial Centre te verlaten, meldt een anonieme bron aan AFP. Een andere ingewijde zegt dat de Britse consultancygroep PwC uit voorzorg deze week kantoren sluit in Saudi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit. De eveneens Britse branchegenoot Deloitte droeg personeel woensdagmiddag op een kantoor in Dubai te verlaten.

ING

ING heeft ook een vestiging in het financiële district van Dubai, waar ongeveer veertien mensen werken. De Nederlandse bank onderneemt vooralsnog geen vergelijkbare acties, zegt een woordvoerder.

Vermogensbeheerder Robeco heeft ook een vestiging in de stad in de Verenigde Arabische Emiraten. Uit voorzorg werken de vijf personeelsleden van dat kantoor sinds het uitbreken van de Iran-oorlog op afstand, laat een woordvoerder weten. "We houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de mogelijke implicaties nauwgezet in de gaten", voegt hij toe.