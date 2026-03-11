ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Teambaas: Cadillac heeft bewezen dat het Formule 1 aankan

Sport
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 19:53
anp110326200 1
SHANGHAI (ANP) - Cadillac heeft bewezen dat het de Formule 1 aankan. Dat zegt teambaas Graeme Lowdon in een vooruitblik op de Grote Prijs van China komend weekend. "Het was heel bijzonder om het Formule 1-team van Cadillac geschiedenis te zien schrijven door onze eerste race uit te rijden."
Het Amerikaanse Cadillac is vanaf 2026 het elfde team in de Formule 1. De renstal gebruikt motoren van Ferrari, maar stapt op termijn over naar een krachtbron van moederbedrijf General Motors. De Mexicaan Sergio Pérez eindigde zondag in de Grote Prijs van Australië als zestiende, de Fin Valtteri Bottas viel uit.
"We hebben enorm veel geleerd in Australië en we willen die kennis graag verder uitbouwen in China, tijdens ons eerste weekend met een sprintrace", zegt Lowdon. "Nu we hebben bewezen dat we kunnen presteren op het hoge niveau dat de Formule 1 vereist, is het ons doel om onze prestaties en betrouwbaarheid verder te verbeteren."
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

69853191_m

Waar komen al die daklozen in Amsterdam vandaan? En wat gaan we er aan doen

Loading