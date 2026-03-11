Teambaas: Cadillac heeft bewezen dat het Formule 1 aankan

SHANGHAI (ANP) - Cadillac heeft bewezen dat het de Formule 1 aankan. Dat zegt teambaas Graeme Lowdon in een vooruitblik op de Grote Prijs van China komend weekend. "Het was heel bijzonder om het Formule 1-team van Cadillac geschiedenis te zien schrijven door onze eerste race uit te rijden."

Het Amerikaanse Cadillac is vanaf 2026 het elfde team in de Formule 1. De renstal gebruikt motoren van Ferrari, maar stapt op termijn over naar een krachtbron van moederbedrijf General Motors. De Mexicaan Sergio Pérez eindigde zondag in de Grote Prijs van Australië als zestiende, de Fin Valtteri Bottas viel uit.

"We hebben enorm veel geleerd in Australië en we willen die kennis graag verder uitbouwen in China, tijdens ons eerste weekend met een sprintrace", zegt Lowdon. "Nu we hebben bewezen dat we kunnen presteren op het hoge niveau dat de Formule 1 vereist, is het ons doel om onze prestaties en betrouwbaarheid verder te verbeteren."