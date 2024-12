Bedrijven willen dat Wopke Hoekstra groene vraag op gang helpt

DEN HAAG (ANP) - Eurocommissaris Wopke Hoekstra moet bedrijven verplichten of in ieder geval stimuleren groene producten te kopen. Dat bepleit een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties. Volgens organisaties als Shell, Chemelot, Eneco, ondernemerskoepel VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is het "essentieel" dat Brussel marktvraag creëert voor duurzame industriële producten om schone groei mogelijk te maken en zo de Europese industrie te redden.

De ondertekenaars van de oproep wijzen Hoekstra, die bij de Europese Commissie gaat over het klimaatbeleid, erop dat dit principe zich al heeft bewezen. Benzineleveranciers moeten bijvoorbeeld duurzame brandstoffen kopen voor 10 procent van het volume dat ze leveren. Zo'n regel zou er voor veel meer producten kunnen komen, bijvoorbeeld voor schoner geproduceerde kunststoffen, rubber, staal en bouwmaterialen.

"De Europese industrie is klaar om schonere, duurzame producten te produceren, maar mist voldoende marktvraag om te investeren in opschaling", zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Ze is bang dat investeringen opdrogen en bedrijven sluiten als er geen actie wordt ondernomen, iets wat volgens haar nu ook al gebeurt.

Ruim zeventig bedrijven, brancheclubs en andere organisaties ondersteunen de oproep. "Wanneer een brede coalitie als deze oproept tot beleid dat schonere producten vereist, weet je dat er iets uitzonderlijks gebeurt", zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. "Europa is al op de goede weg. Doorgaan met duurzamere productie biedt veel kansen. Vraagcreatie is een noodzakelijke volgende stap."