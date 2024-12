Turkse reddingswerkers stoppen zoekactie in Syrische gevangenis

DAMASCUS (ANP/AFP) - Turkse reddingswerkers zijn gestopt met de zoektocht naar overlevenden in de beruchte Saydnaya-gevangenis in Syrië. Zij hebben geen verborgen cellen met gevangenen gevonden.

Er gingen geruchten rond over gevangenen in geheime ondergrondse cellen. De gevangenis ten noorden van Damascus staat bekend om ernstige mensenrechtenschendingen, zoals martelingen en buitenrechtelijke executies. Gevangenen werden vorige week bevrijd, nadat het regime van dictator Bashar al-Assad omver was geworpen.

Een team van de Turkse rampenbestrijdingsdienst AFAD, bestaande uit 120 reddingswerkers, begon de zoektocht in opdracht van de nieuwe Syrische machthebbers. De gevangenis werd geanalyseerd met behulp van een scanner. "Er is geen levend persoon gevonden", zei de directeur van AFAD dinsdag ter plaatse tegen journalisten. Ook reddingswerkers van de Syrische Witte Helmen hebben naar gevangenen gezocht, maar konden niemand vinden.