Bedrijvigheid Chinese industrie krimpt in januari na lichte groei

Economie
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 10:07
anp310126080 1
BEIJING (ANP/RTR) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in januari weer gekrompen, na een lichte groei in december. De industrie heeft in de eerste maand van het jaar last gehad van een zwakke binnenlandse vraag.
De inkoopmanagersindex voor de industrie, een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van fabrieken, kwam volgens het Chinese statistiekbureau in januari uit op 49,3. In december lag dit op 50,1. Daarmee is de index onder de grens van 50 gezakt, die groei van krimp scheidt. In december groeide de industriële bedrijvigheid nog na acht maanden krimp op rij, de langste periode van krimp ooit gemeten. Het cijfer viel lager uit dan de 50,0 die analisten hadden voorspeld in een peiling door persbureau Reuters.
Een statisticus bij het statistiekbureau verklaarde dat sommige soorten fabrikanten traditioneel een trage periode ingaan in januari en dat de marktvraag zwak blijft. Het aanjagen van de binnenlandse consumptie is een topprioriteit van China voor 2026.
