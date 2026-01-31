Kinderen overlijden in Gaza aan onderkoeling, waarschuwt WHO-chef

GAZA (ANP) - Zeker tien kinderen in de Gazastrook zijn sinds het begin van de winter overleden door onderkoeling. Dat zegt topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een bericht op X. "Naarmate de temperaturen dalen en de zware regenval toeneemt, worden kinderen en gezinnen die in slecht geïsoleerde, geïmproviseerde onderkomens verblijven, blootgesteld aan extreme omstandigheden, met weinig bescherming tegen de elementen."

Tedros deelde bij zijn bericht beelden van tenten in de Gazastrook, waar Israëlische aanvallen hebben geleid tot grootschalige verwoestingen. Sinds afgelopen oktober geldt een bestand. De WHO-topman waarschuwt dat de winterse omstandigheden, overvolle verblijfplaatsen en tekortschietende sanitaire voorzieningen het risico vergroten dat ziektes zich verspreiden. Hij roept op tot ongehinderde toegang tot de Gazastrook en het tijdig leveren van essentiële hulpgoederen om levens te redden.