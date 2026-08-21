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Bedrijvigheid Frankrijk heeft te lijden onder hitte

Economie
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 10:47
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse bedrijfsleven heeft in augustus te maken gehad met een krimp van de economische activiteit. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat dit door de extreme hitte in Frankrijk kwam.
De inkoopmanagersindex van S&P Global voor Frankrijk daalde tot een stand van 48,8 punten. In juli was dat nog 49,4. Het gaat om een graadmeter voor de bedrijvigheid in het Franse bedrijfsleven waarbij een stand onder de 50 op krimp wijst.
Volgens S&P Global-econoom Joe Hayes wijzen de cijfers op "broze economische omstandigheden, waarbij sommige ondernemingen in met name de dienstensector wezen op extreme hitte als reden voor minder activiteit en vraag". In de maakindustrie waren ook lichtpunten te zien, want hier steeg de productie voor het eerst sinds april.
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