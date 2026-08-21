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Van Weel wil landelijke lijn tegen trekkers op snelweg

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 10:52
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DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel wil dat er één landelijke lijn komt hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Dat zei hij voorafgaand aan de ministerraad. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe zij hiertegen optreden, maar Van Weel erkent dat dit niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden.
"Als je met een trekker in één kilometer al door verschillende regio's rijdt, dan snap ik de behoefte om daar iets meer van een landelijke lijn in te hebben", aldus Van Weel. Hij gaat hierover verder in gesprek met het Openbaar Ministerie en de veiligheidsregio's.
Het OM had al aangekondigd boeren met trekkers op de snelweg strafrechtelijk te gaan vervolgen. Volgens Van Weel was dat bericht "een eerste aanzet" tot een landelijke aanpak.
Vorige week kwamen twee mensen om het leven bij een botsing, toen zij inreden op een file die was ontstaan door langzaam rijdende trekkers op de snelweg.
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