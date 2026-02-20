Bedrijvigheid in eurozone stijgt door groei Duitse industrie

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De economische bedrijvigheid in de eurozone is in februari sterker toegenomen dan verwacht. Volgens marktonderzoeker S&P Global komt dit vooral door een versnelling van de groei in Duitsland, de grootste economie van het eurogebied. Zo liet de omvangrijke Duitse industrie voor het eerst in meer dan 3,5 jaar weer groei zien door de hogere overheidsuitgaven aan defensie en infrastructuur.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, steeg van 51,3 in januari naar 51,9 in februari. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De economische activiteit ligt daarmee op het hoogste niveau in drie maanden. Economen hadden gerekend op een kleinere verbetering tot 51,5.

"Het is misschien wat vroeg, maar dit zou wel eens het keerpunt voor de industrie kunnen zijn", aldus Cyrus de la Rubia, econoom bij Hamburg Commercial Bank. De industrie staat "er stabieler voor en zou dit jaar kunnen bijdragen aan de algehele groei in plaats van een rem te zijn".