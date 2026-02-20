OM: verdenkingen in soevereinenzaak toegenomen

LEEUWARDEN (ANP) - In het onderzoek naar de Friese soevereinenzaak stelt het Openbaar Ministerie dat de verdenkingen tegen oud-advocaat Arno van K. (62) zijn toegenomen. Dat zei de officier van justitie vrijdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Leeuwarden.

Volgens het OM heeft Van K. in het verleden bij een arts geïnformeerd "naar middelen over het uitschakelen van romeo's bij demonstraties". Van K. zou de arts hebben gevraagd naar de werking van giftige bonen, waarbij het gif met pijltjes aan de onopvallende politieagenten in burgerkleding zou moeten worden toegediend.

Volgens het OM past deze verklaring van een anonieme getuige "naadloos" bij de ambtsberichten van de AIVD, een gevonden document bij een 61-jarige medeverdachte en de castorbonen die bij een huiszoeking zijn gevonden bij medeverdachte Ritske B. (66). Met deze bonen kan het dodelijke gif ricine worden gemaakt.