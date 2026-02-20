Duitse minister eist vrijlating correspondent in Turkije

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse minister van Cultuur Wolfram Weimer heeft de onmiddellijke vrijlating geëist van een in Turkije gearresteerde correspondent van de nieuwsorganisatie Deutsche Welle (DW). De Turkse regering moet er volgens Weimer voor zorgen dat hij wordt vrijgelaten, omdat de beschuldigingen tegen hem ongegrond zouden zijn. "Journalistiek werk is niet strafbaar", aldus Weimer.

Correspondent Alican Uludag wordt beschuldigd van het beledigen van de president, het kleineren van de Turkse natie en instellingen van de staat en het publiekelijk verspreiden van misleidende informatie, meldt DW. Uludag werd donderdag in zijn woning in Ankara gearresteerd.

Mensen kunnen forse celstraffen krijgen voor onder meer het beledigen van het staatshoofd of de natie. Velen zijn aangeklaagd op basis van de wetsartikelen. Vaak betreft het journalisten en politici die zich kritisch uitlaten over de overheid. Volgens mensenrechtenorganisaties beknot de staat zo de vrijheid van meningsuiting.