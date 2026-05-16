Beijing: China en VS gaan heffingen op sommige producten verlagen

door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 15:45
BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China en de Verenigde Staten zijn overeengekomen om de heffingen op sommige producten te verlagen om de onderlinge handel te bevorderen. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel naar buiten gebracht. Het ministerie publiceerde de verklaring op zaterdag na de tweedaagse top in Beijing tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping.
Volgens China zullen beide landen een reeks maatregelen nemen, waaronder het wederzijds verlagen van heffingen op bepaalde producten. Er werden geen verdere details gegeven, met de toevoeging dat beide teams momenteel nog onderhandelen over de details.
De aankondiging is opmerkelijk, omdat Trump had gesuggereerd dat de aan elkaar opgelegde importheffingen niet ter sprake waren gekomen in zijn ontmoetingen met Xi. "We hebben tarieven niet besproken", vertelde Trump vrijdag aan verslaggevers aan boord van Air Force One. "Ze betalen aanzienlijke tarieven, maar we hebben het er niet over gehad."
