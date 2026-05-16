Honderden bij protestmars tegen songfestivaldeelname Israël

door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 15:42
WENEN (ANP) - Honderden mensen hebben zich in het centrum van Wenen verzameld voor een protestmars tegen de aanwezigheid van Israël op het Eurovisie Songfestival. Bij het startpunt op het Christian-Broda-Platz staan ondanks het regenachtige weer naar schatting zo'n duizend mensen, die onder meer met Palestijnse vlaggen wapperen.
Een van de organisatoren bedankte de deelnemers "ondanks het weer" voor hun komst. "Vergeleken met de situatie in Gaza stelt dit niets voor", zei ze volgens lokale media tegen een juichende menigte. "We zullen vandaag niet lijdzaam toezien hoe Israël, na het plegen van genocide, een podium krijgt op het Eurovisie Songfestival, niet hier in Wenen!"
De protestmars trekt later zaterdagmiddag door een deel van Wenen. De demonstranten blijven uit de buurt van de Wiener Stadthalle, waar zaterdagavond de finale van het songfestival plaatsvindt. Het gebied rond de arena is hermetisch afgesloten. Alleen omwonenden en fans die een kaartje hebben mogen naar binnen.
