Beijing waarschuwt VS en landen voor deals die China schaden

BEIJING (ANP/RTR) - China waarschuwt de Amerikaanse regering om de handelsspanningen tussen de twee landen niet opnieuw aan te wakkeren door volgende maand de tarieven op Chinese goederen te herstellen. Ook dreigt Beijing met vergeldingsmaatregelen tegen landen die handelsovereenkomsten met de Verenigde Staten sluiten die China schaden.

China en de VS spraken in mei af de importheffingen voor elkaar tijdelijk fors te verlagen, nadat ze elkaar eerder hadden bestookt met steeds hogere tarieven. In de tussentijd zouden ze aan een breder akkoord werken en zou China weer meer zeldzame aardmetalen leveren aan de VS. De Amerikanen zouden op hun beurt de exportbeperkingen voor China van bepaalde software voor het ontwerpen van chips opheffen. Maar vervolgens liepen de handelsspanningen weer op. Vorige maand spraken de twee landen af deze producten weer aan elkaar te leveren.