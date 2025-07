Volgens psychologen maken veel vrouwen zich klein door deze 5 zinnen uit te spreken

Psychologisch onderzoek toont aan dat bepaalde zinnen en communicatiepatronen die veel vrouwen gebruiken, onbedoeld hun autoriteit, zelfvertrouwen en professionele positie kunnen ondermijnen. Dr. Crystal Said i, een psycholoog bij Thriveworks, benadrukt dat woorden belangrijke instrumenten zijn die vaak worden onderschat, vooral als het gaat om hoe vrouwen over zichzelf praten.

De 5 problematische zinnen

1. "Sorry" of "Pardon voor..."

Het overmatig verontschuldigen is een van de meest voorkomende patronen die vrouwen gebruiken. Onderzoek van de Universiteit van Waterloo toont aan dat vrouwen inderdaad meer verontschuldigingen aanbieden dan mannen, maar dit komt omdat zij een lagere drempel hebben voor wat zij als aanstootgevend gedrag beschouwen. Korter: ze vinden zichzelf gauw stom..

"Je verontschuldigen, vooral voor iets simpels zoals een behoefte of een mening, kan gevoelens van waardeloosheid of de angst om ruimte in te nemen versterken," legt Dr. Saidi uit. Dit patroon ontstaat vaak door maatschappelijke conditionering waarbij meisjes vanaf jonge leeftijd worden aangemoedigd om beleefder en meer verontschuldigend te zij

2. "Ik ben gewoon..."

Het woord "gewoon" minimaliseert systematisch wat erop volgt. Of het nu gaat om "Ik ben gewoon een huismoeder" of "Ik ben gewoon een accountant", deze formulering doet je rol, stem en bijdrage tekort, zelfs wanneer deze waardevol is. Dit type zelfverkleining versterkt subtiel machtsdynamieken en beperkt het zelfvertrouwen waarmee vrouwen zich presenteren.

3. "Ik ben te gevoelig"

Vrouwen hebben de neiging om hun emoties te minimaliseren, bijna alsof ze zich ervoor schamen. "Jezelf bestempelen als 'te gevoelig' kan ertoe leiden dat je je emotionele signalen gaat wantrouwen in plaats van ze met compassie te accepteren," waarschuwt Dr. Saidi. Dit patroon kan vrouwen ervan weerhouden om hun gevoelens te valideren en hun emotionele intelligentie te waarderen.

4. "Ik reageer waarschijnlijk overdreven"

Dr. Judith Zackson, een klinisch psycholoog, adviseert om jezelf niet te diskwalificeren voordat je een legitieme emotie uit. Deze zin vormt een vorm van zelf-gaslighting waarbij vrouwen hun eigen reacties en gevoelens in twijfel trekken voordat anderen dat kunnen doen. Onderzoek toont aan dat vrouwen vaak meer kritisch zijn over hun eigen emotionele reacties dan mannen.

5. "Wat ik ga zeggen zal vreemd voor je lijken..."

Het bestempelen van je eigen idee of gevoel als "vreemd" creëert schaamte en ontmoedigt diepere gesprekken. Dr. Saidi suggereert dat zinnen zoals "Dit klinkt misschien gedurfd" of "Dit klinkt misschien onverwacht" krachtiger zijn dan je ideeën vooraf te diskwalificeren.