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Belangenclub vreest voor pensioenen ondernemers door box 3-plan

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar achterban als de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor box 3 doorgaan. Dan zouden beleggers vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. "Veel mkb'ers hebben geen pensioenfonds achter zich: hun spaargeld en beleggingen zijn hun pensioen. Een ondernemer die al jaren belegt en zijn winst liquide maakt, betaalt daarover maar liefst 36 procent", reageert de belangenorganisatie.
ONL voor Ondernemers is wel blij dat het minderheidskabinet ervoor kiest om pas belasting te heffen op het moment dat het rendement wordt geïnd en niet al op het moment dat dit is behaald. "Belasting betalen over geld dat je nog helemaal niet hebt verdiend, was vanaf het begin een absurd idee. Goed dat het kabinet dat nu ook inziet. Maar wie de kleine lettertjes leest, ziet dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders", zegt voorzitter Erik Ziengs van ONL voor Ondernemers.
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