Na een nacht met tot 6 graden vorst liggen de tegels voor je deur er deze ochtend spiegelglad bij. Ook dit weekend verwacht het KNMI nog lichte tot matige vorst. Hoe houd je je staande op die glibberige stoeptegels?

Het is de hoogste tijd om out-of-the-box te denken. Er ligt namelijk een verrassend goed middel tegen uitglijden op je te wachten in je sokkenla.

Sokken over je schoenen geven meer grip

Trek een paar oude, dikke sokken over je schoenen. Onderzoekers van de Universiteit van Otago in het Nieuw-Zeelandse Dunedin testten dat op een ijzige winterochtend op twee steile voetpaden, schrijft de Otago Daily Times . De ene helft van de voetgangers kreeg sokken van wol en acryl over de schoenen, de andere helft liep op gewone schoenen.

De sokkendragers vonden het pad een stuk minder glad. Ze liepen met meer vertrouwen en kropen minder vaak op handen en voeten of klampten zich minder vaak vast aan geparkeerde auto’s, zei onderzoeksleider Lianne Parkin tegen RNZ

Wie sokken over zijn schoenen droeg, vond het voetpad een stuk minder glad dan wie alleen schoenen aanhad. - Lianne Parkin, onderzoeker volksgezondheid, Universiteit van Otago

De gemeente Dunedin gaf het advies al jaren, maar bewezen was het nooit. Het onderzoek verscheen in juli 2009 in het New Zealand Medical Journal. Sokken over gewone schoenen gaven “een statistisch significant betere grip”, schreven Parkin en haar collega’s Sheila Williams en Patricia Priest. In 2010 kregen ze er de Ig Nobelprijs voor natuurkunde voor, de prijs voor onderzoek dat eerst aan het lachen maakt en daarna aan het denken zet.

Loop als een pinguïn

Ziekenhuizen en universiteiten in de Verenigde Staten, zoals OSF HealthCare en Ohio State University, geven een vaste techniek mee voor ijs, schrijft Deseret News:

Zet je voeten plat neer, met de tenen iets naar buiten.

Buig je knieën een beetje en houd je zwaartepunt boven je voeten.

Neem kleinere stappen dan normaal en schuifel liever dan dat je je voeten optilt.

Haal je handen uit je zakken en houd je armen langs je lichaam.

Loop langzaam en kijk waar je je voeten neerzet.

“Het heet pinguïnlopen omdat je er bij deze manier van lopen ook een beetje uitziet als een pinguïn”, zegt fysiotherapeut Monica Leach van de Cleveland Clinic, gespecialiseerd in ouderen . Hoe groter je stap, hoe meer kracht er op het ijs komt en hoe groter de kans dat je uitglijdt.

Vooral 65-plussers lopen een breuk op

Een val op ijs is voor ouderen het gevaarlijkst. In 2025 belandden 124.000 65-plussers na een val op de spoedeisende hulp, één elke vier minuten, meldt VeiligheidNL. Ruim de helft (56 procent) had een breuk en ruim 40.000 ouderen moesten in het ziekenhuis blijven. Het aantal valpartijen met ernstig letsel onder 65-plussers steeg in tien jaar met 16 procent, net als het aantal ouderen in het ziekenhuis na een ernstige val

Gladheid zie je direct terug op de SEH. In het ijzige weekend begin januari zagen de spoedeisendehulpartsen “beduidend meer letsel”, vooral bij ouderen met heup- en polsbreuken, meldde hun beroepsvereniging NVSHA tegen het ANP.

Maar stop het vooral niet weg en wees niet te bang voor het risico op een val. - Rozan van der Veen, expert valpreventie bij VeiligheidNL

Van der Veen raadt 65-plussers aan om hun valrisico te laten checken, bijvoorbeeld met de test op testjevalrisico.nl, tegen Radar

Voor je de deur uitgaat

Kies schoenen met een zool die niet glad en niet te stug is en een hak van hooguit 4 centimeter, adviseert VeiligheidNL.

Trek er bij ijzel of rijp een oude sok overheen, zo dik mogelijk.

Veeg of strooi je eigen stukje stoep op tijd. Lees ook wanneer je aansprakelijk bent voor de gladde stoep voor je deur.

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