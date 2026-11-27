Trouw je in Nederland, dan geeft de gemeente dat door aan de Sociale Verzekeringsbank. Trouw je in het buitenland, dan doet niemand dat voor je. Een AOW'er van 82 merkt dat nu: hij moet de SVB €6.045,97 terugbetalen, meldt De Dagelijkse Standaard . De rechter gaf de SVB gelijk.

De man krijgt sinds juli 2008 AOW. Op 18 mei 2023 trouwde hij in Marokko, maar hij gaf dat niet door. Pas op 17 juni 2024 kreeg de SVB een melding van het huwelijk. Op 6 november 2024 zette de SVB zijn AOW om naar het lagere bedrag voor gehuwden, met terugwerkende kracht vanaf juni 2023. Tot en met september 2024 kreeg hij dus te veel.

Boete van €2.262,70 geschrapt, terugvordering bleef

De SVB legde hem ook een boete op van €2.262,70, omdat hij het huwelijk niet binnen vier weken had gemeld. In bezwaar zei hij dat hij die niet kon betalen. Hij heeft geen vermogen. De SVB keek naar zijn draagkracht en bracht de boete terug naar €0.

De man vond het tegenstrijdig dat de boete verviel en de terugvordering niet. De rechter zag dat anders. De SVB mag alleen van terugvorderen afzien bij dringende redenen, en die waren er volgens de rechter niet. Met zijn geldzorgen verschilt hij niet van anderen in dezelfde situatie. Ook had de SVB na de melding niet te traag gehandeld.

Het is niet de eerste zaak van dit soort. In oktober gaf de rechtbank Den Haag de SVB al gelijk tegen een AOW'er die €10.194,22 moest terugbetalen na een huwelijk in het buitenland. Hij dacht dat de gemeente het zou doorgeven. Volgens de rechtbank nam dat zijn eigen meldplicht niet weg.

Wat geeft de gemeente door en wat meld je zelf?

Een AOW'er moet uit zichzelf alles doorgeven wat zijn AOW kan veranderen. Voor een paar gebeurtenissen regelt de gemeente dat. Volgens de SVB gaat het om deze twee:

Een verhuizing binnen Nederland, als je die bij je gemeente doorgeeft.

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap dat in Nederland is gesloten.

Alles daarbuiten geef je zelf door aan de SVB, binnen vier weken:

Een huwelijk in het buitenland. Ook als je partner nog in het buitenland woont, blijft je meldplicht staan.

Ongehuwd samenwonen, of iemand die bij je komt wonen. Gaat je volwassen kind weer bij je wonen, lees dan ons eerdere stuk Uw volwassen kind komt weer thuis wonen. Gaat uw AOW dan omlaag?

Een verhuizing naar het buitenland. Woon je buiten Nederland, dan krijgt de SVB van de gemeente helemaal geen wijzigingen meer.

Ben je lang gescheiden van je huwelijkspartner, dan meld je het ook als jullie weer gaan samenwonen of als je met iemand anders gaat samenwonen.

Krijg je nog AOW-toeslag voor een jongere partner, dan geef je ook veranderingen in diens inkomen door. Een AOW'er die dat naliet, moest €3.119,82 toeslag terugbetalen.

Een melding bij de gemeente of de IND telt niet als melding bij de SVB. Doorgeven kan in Mijn SVB met je DigiD of met een formulier. Bewaar een bewijs van je melding.

Hoe ver mag de SVB terugkijken?

Heb je niet bewust gefraudeerd, dan kijkt de SVB maximaal vijf jaar terug. Alleen bij opzet of grove schuld vervalt die grens. In de zaak van €10.194,22 ging het om ruim een jaar, omdat de SVB geloofde dat de man niet wilde frauderen.

Een jaar niet melden kost al snel veel geld. De Dagelijkse Standaard rekende uit dat je na een niet gemeld huwelijk in het buitenland in één jaar €6.273,24 bruto te veel krijgt.

SVB vergat zelf een korting, maar mocht geen zes jaar terug

Een dag later publiceerde De Dagelijkse Standaard een zaak waarin de SVB zelf de fout maakte. Een man had 35 jaar niet voor de AOW verzekerd gestaan en kreeg daarom een korting van 70 procent. Bij zijn start in april 2016 had hij dus recht op 30 procent AOW.

Begin 2018 stelde de SVB vast dat hij met een andere volwassene een gezamenlijke huishouding voerde. In een brief van maart 2018 stond dat zijn AOW omlaag ging. Maar bij de nieuwe berekening liet de SVB per ongeluk de korting van 70 procent weg, waardoor zijn uitkering meer dan verdubbelde. De SVB vroeg uiteindelijk €12.952,72 terug.

De rechtbank Gelderland vernietigde dat besluit op 17 november voor de gekozen periode. Bij een eigen fout mag de SVB alleen over oude jaren terugvorderen als de fout overduidelijk was, en dan maximaal vijf jaar. De SVB nam de volle zes jaar van juni 2018 tot juni 2024 als basis. Daarvan vorderde ze eerst de helft en na bezwaar een kwart terug.

De schuld is niet kwijtgescholden en de rechter noemt geen nieuw bedrag. De SVB moet opnieuw besluiten over de periode waarover ze terugvordert. Volgens Het Nieuws Maar Dan Anders krijgt ze daarvoor zes weken, en moet ze de man €53 griffierecht en €1.868 proceskosten vergoeden.

Moet je terugbetalen? Dit kun je doen

Ben je het niet eens met een besluit, dan maak je binnen zes weken bezwaar. Verwacht er niet te veel van als je gewoon niet hebt gemeld: dat je het niet wist, telt niet voor de terugvordering. Wel moet de SVB ook kijken naar de oorzaak van de schuld. Ligt die deels bij de SVB, dan kan het bedrag omlaag. In de toeslagzaak schrapte de SVB zelf een deel, omdat ze een melding niet op tijd had verwerkt.

Een boete is een percentage van wat je te veel kreeg: 50 procent in gewone gevallen, meer bij grove schuld of opzet. De SVB houdt rekening met je draagkracht, zoals bij de 82-jarige. Terugbetalen kan in termijnen, en bij het innen geldt de beslagvrije voet.

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