De wintertrui komt uit de kast met drie gaatjes die er in het voorjaar niet zaten. Even later fladdert er een motje langs de plank. Het is verleidelijk om daar meteen achteraan te gaan. Maar de volwassen kledingmot heeft die gaten niet geknaagd. De larven eten van de wol, en die vang je niet door achter een vliegend motje aan te slaan.

Kijk tussen de vezels en langs de plank

Leg de trui in het licht en bekijk ook de sjaal of deken die ernaast lag. Zoek naar spinseldraden, kleine kokertjes of een wit larfje met een bruin kopje. Een larve van de klerenmot is ongeveer een centimeter lang. Gaatjes alleen zijn een aanwijzing; zulke sporen tussen het textiel maken de verdenking sterker.

Haal aangetaste kleding uit de kast en schud die uit. Stofzuig vervolgens ook de plek waar de kleding lag, tot in de naden en kieren. Blijf je sporen vinden nadat de kast schoon is, kijk dan verder dan de planken. Ook een wollen kleed of andere stoffering kan door larven worden aangetast.

De kast mag grondiger worden aangepakt dan de trui

Een wollen trui heeft weinig aan een behandeling waar hij zelf niet tegen kan. Lees het wasetiket voordat je een hete was kiest. Mag het kledingstuk niet gewassen worden, dan is de stomerij een optie. Berg schone kleding die je voorlopig niet draagt op in een afgesloten zak of bak.

Een feromoonval lokt mannetjes. Dat maakt het een hulpmiddel om de kast in de gaten te houden, geen vervanging voor de stofzuiger. De vraag na een paar weken is niet alleen wat er in de val zit, maar ook of er verse sporen bij je wol zijn gekomen.

Feitenkader

Kledingmotlarven vreten aan wol. Zoek naast gaatjes ook naar spinsels, kokertjes en larven. Haal aangetast textiel weg, stofzuig de kast grondig en berg schone kleding afgesloten op.

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