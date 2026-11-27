Je hebt twee typen mensen: zij die zich altijd haasten om op tijd te komen (en niet zelden met het zweet op de rug zich moeten verontschuldigen) en zij die een kwartier voor de afspraak al lang en breed geïnstalleerd zijn in de wachtkamer of café. Wat zegt dat over je als persoon?

Waar de een zich ergert aan mensen die te laat komen, verdenkt de ander de vroege vogel stiekem van een ongezonde dosis controledrang.

Psychologen hebben daar van alles over te zeggen. Vroeg zijn hangt samen met een persoonlijkheidstrek die vaak als een compliment wordt gebruikt, maar het kan ook gelieerd zijn aan haast in je lijf of angst.

1. Je bent consciëntieus: meestal een compliment

De sterkste en vaakst gevonden voorspeller van stiptheid is consciëntieusheid: de trek van mensen die zorgvuldig, plichtsgetrouw en goed georganiseerd zijn. Dat schrijft National Geographic in een overzicht van het onderzoek naar te laat en op tijd komen. Een grote analyse in het vakblad PNAS uit 2019 noemde consciëntieusheid bovendien de beste voorspeller van hoe goed iemand presteert, naast intelligentie.

Het omgekeerde geldt ook, zegt Dawna Ballard, die aan de University of Texas onderzoek doet naar tijd en communicatie: “Scoor je laag op consciëntieusheid, dan worstel je met het plannen van je tijd en je taken.”

2. Je voelt de klok harder tikken dan een ander

Psycholoog Jeff Conte van San Diego State University onderzoekt al sinds de jaren negentig tijdsurgentie, het gevoel dat de tijd je steeds op de hielen zit. Die hoort bij het zogeheten type A-gedrag: gedreven, competitief en ongeduldig. Uit zijn onderzoek blijkt dat mensen met type A-gedrag stipter zijn dan de relaxtere type B, meldt zijn universiteit.

Die haast heeft een prijs. In een studie onder 132 studenten voorspelden tijdsurgentie en ongeduld anderhalf jaar later zowel hun prestaties als hun gezondheid.

In cijfers

15 minuten: zoveel later komen mensen die graag alles tegelijk doen gemiddeld binnen dan mensen die één ding tegelijk doen

9 experimenten met emmers deed psycholoog David Rosenbaum om precrastinatie aan te tonen

2019: het jaar van de analyse die consciëntieusheid de beste voorspeller van prestaties noemde, naast intelligentie

3. Je doet het liefst één ding tegelijk

Psychologen maken onderscheid tussen polychrone mensen, die graag vijf dingen door elkaar doen, en monochrone mensen, die alles netjes na elkaar afwerken. De polychrone types komen gemiddeld tot een kwartier later binnen, schrijft National Geographic. Vroegkomers ronden meestal eerst het ene af voordat ze aan het volgende beginnen. Dat geldt ook voor de reis naar een afspraak.

4. Te laat komen voelt voor jou onveilig

Bij een deel van de vroege vogels speelt angst mee. De Amerikaanse arts Alex Lickerman noemt dat op Psychology Today tijdsangst. Hij rekent zichzelf tot die groep: te laat komen voelt voor hem onveilig. Zijn boosheid als hij toch te laat is, komt volgens hem voort uit de wens grip te houden op een situatie die hij niet in de hand heeft.

Te laat komen voelt op de een of andere manier onveilig. - Alex Lickerman, arts en auteur

Zijn eigen truc: hij stelt zich voor hoe het voelt als hij echt te laat binnenkomt. “Ik besef dan dat het lang niet zo erg zal voelen als ik denk”, schrijft hij, aangehaald door HuffPost. Ook ochtendmensen hebben een paar onverwachte persoonlijkheidstrekken

5. Je wilt het zo snel mogelijk van je hoofd hebben

Psycholoog David Rosenbaum van Penn State University stuitte in 2014 op het omgekeerde van uitstelgedrag. Hij liet studenten een van twee emmers naar het eind van een gang dragen. De meesten pakten de emmer die het dichtst bij hen stond, al moesten ze hem daardoor veel verder sjouwen. Ze wilden de klus zo snel mogelijk afhebben, zeiden ze. Rosenbaum noemde het precrastinatie en publiceerde het in het vakblad Psychological Science.

Ze wilden zo graag iets van hun hoofd hebben dat ze er flink wat extra lichamelijke moeite voor overhadden. - David Rosenbaum, psycholoog aan Penn State University

“Bijna iedereen die we testten, deed aan precrastinatie”, zei Rosenbaum tegen Penn State . Hij waarschuwt wel: de drang om een taak uit je hoofd te krijgen, kan ertoe leiden dat je jezelf lichamelijk overvraagt of extra risico’s neemt. Voor de vroege vogel betekent dat vooral een kwartier extra in de wachtkamer.

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