Na vier a vijf jaar rijden, zijn accu's van een elektrische auto nog verrassend krachtig. Een Britse meting bij ruim 8.000 auto’s en bestelwagens van 36 merken laat zien dat er gemiddeld nog 93,5 procent van de capaciteit overblijft. Na acht jaar is er gemiddeld nog altijd zo’n 85 procent over.

Na acht jaar zit er nog 85 procent in

Het Britse bedrijf Generational, dat accu’s van gebruikte elektrische auto’s test, mat auto’s tot twaalf jaar oud. Gemiddeld hadden alle accu’s samen nog 95,15 procent van hun capaciteit, schrijft Auto Motor und Sport

Leeftijd Gemiddelde accucapaciteit Kwart slechtste Kwart beste 4 tot 5 jaar 93,5 procent onder 91,6 procent boven 96,5 procent 8 tot 12 jaar ongeveer 85 procent onder 82 procent boven 90 procent

Een accu met 85 procent capaciteit rijdt ook 85 procent van zijn oorspronkelijke bereik. Een auto die nieuw 300 kilometer haalde, komt dan nog zo’n 255 kilometer ver.

De kilometerstand zegt weinig, concluderen de onderzoekers. De verschillen worden groter naarmate de auto ouder is.

De garantie stopt bij 70 procent

De meeste merken geven acht jaar of 160.000 kilometer garantie op de accu, wat het eerst komt, zo zet de ANWB op een rij. Zakt de capaciteit binnen die periode onder de 70 procent, dan repareert of vervangt het merk de accu.

Er zijn uitschieters. Kia geeft 7 jaar of 150.000 kilometer, BYD 8 jaar of 200.000 kilometer en Toyota 10 jaar of 300.000 kilometer. Bij een auto van acht jaar is de fabrieksgarantie dus vaak net afgelopen.

Hetzelfde model, zestien procentpunt verschil

Gemiddelden zeggen weinig over de auto die jij bekijkt. Accutester Aviloo mat ruim 500.000 auto’s. Een Mini Cooper SE met 150.000 kilometer had gemiddeld 87 procent over, maar de slechtste haalde 77,5 procent en de beste 93,9, schrijft Autoblog

Auto’s met een kleine accu verliezen sneller capaciteit naarmate ze meer kilometers maken. Vaak snelladen, zeker bij kou, versnelt de slijtage.

Ook per model loopt het uiteen. Het Zweedse Carla testte bijna 10.000 auto’s met ongeveer 100.000 kilometer. De Kia e-Niro (97,3 procent) en de Hyundai Kona (97,2 procent) deden het het best; de Volkswagen ID.3 stond met 91,8 procent op plek twintig, meldt AutoReview.

Feiten op een rij

95,15 procent: gemiddelde accucapaciteit van ruim 8.000 gebruikte EV’s.

85 procent: gemiddeld na acht tot twaalf jaar.

70 procent: de grens waaronder de meeste fabrieksgaranties gelden.

18 februari 2027: vanaf dan krijgen nieuwe EV-accu’s een batterijpaspoort.

De gezondheid van de batterij is de belangrijkste graadmeter voor de waarde van een elektrische occasion. - Pieter de Porto, expert bij de ANWB

Zo check je de accu bij een occasion

Waarom de accu meer zegt dan de kilometerstand, lees je in het stuk over de dure vergissing bij een gebruikte EV . De ANWB hanteert deze vuistregels voor de state of health, de gezondheid van de accu:

95 procent of meer: uitstekend.

uitstekend. 90 tot 95 procent: heel goed voor een gebruikte auto.

heel goed voor een gebruikte auto. 85 tot 90 procent: normaal voor een oudere EV.

normaal voor een oudere EV. 80 tot 85 procent: bruikbaar, maar geen reden voor de hoofdprijs.

bruikbaar, maar geen reden voor de hoofdprijs. Onder de 80 procent: kijk kritisch naar het bereik en de prijs.

Vraag om een recente, onafhankelijke accutest. Een waarde die de dealer uit de auto leest, is volgens de ANWB berekend door de fabrikant zelf. Erkende tests zijn onder meer die van Aviloo, DEKRA en TÜV Nord; ANWB-leden krijgen 10 procent korting op de DEKRA-test, die ongeveer een kwartier duurt. Welke merken het in eerder onderzoek het best deden, staat in het stuk over de beste accugezondheid

Meer weten?