Martin van Rooijen weer lijsttrekker 50PLUS in Eerste Kamer

DEN HAAG (ANP) - Senator Martin van Rooijen is weer de lijsttrekker voor 50PLUS voor de Eerste Kamer. De partij heeft nu een zetel in de Senaat, maar verwacht door goede peilingen voor de Tweede Kamer een flinke winst te behalen.

Eerste Kamerleden worden niet direct gekozen, maar worden na de Provinciale Statenverkiezingen gekozen door de nieuwe Statenleden. Mensen kunnen dus niet direct op een lijsttrekker stemmen.

Directeur van Senioren Brabant-Zeeland Wilma Schrover is de nummer twee op de lijst. Nummer drie Martine Baay heeft al zes jaar in de Eerste Kamer gezeten voor 50PLUS. Zij is nu wethouder in Blaricum.