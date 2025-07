Beleggers in Europa schuiven handelszorgen weer wat terzijde

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn woensdag met winsten gesloten, ondanks de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump om tarieven in te voeren op koper en medicijnen. Beleggers leken hun zorgen over de handelsoorlog daarmee enigszins terzijde te schuiven, nu ook duidelijk is dat Washington andere landen nog tot 1 augustus geeft om hoge importheffingen via handelsdeals te voorkomen.

De Amerikaanse president wakkerde dinsdag nog opnieuw handelsspanningen aan door een heffing van 50 procent op koperimport aan te kondigen en te zeggen dat hij overwoog tarieven van 200 procent op medicijnen in te voeren. Woensdag keerde de rust weer wat terug.

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zei ook al "voorzichtig optimistisch" te zijn over de kansen op een deal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen elk 1,4 procent. Aan het Damrak oogden beleggers voorzichtiger. De AEX-index ging 0,2 procent vooruit naar 918,77 punten.