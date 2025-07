Evenepoel wint tijdrit Tour, Van der Poel verliest gele trui

CAEN (ANP) - Remco Evenepoel heeft de vijfde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een individuele tijdrit over 33 kilometer met start en finish in Caen. De olympisch en wereldkampioen tijdrijden van Soudal Quick-Step kwam tot een tijd van 36 minuten en 42 seconden en was zestien tellen sneller dan de Sloveen Tadej Pogacar. De Italiaan Edoardo Affini werd derde.

Pogacar (UAE Team Emirates) nam de gele leiderstrui over van Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck gaf een kleine twee minuten toe op Evenepoel en werd achttiende.

De Deen Jonas Vingegaard viel tegen met de dertiende tijd. De kopman van Visma - Lease a Bike verloor meer dan een minuut op zijn concurrent Pogacar.

Donderdag volgt een rit van Bayeux naar Vire Normandie met onderweg zes klimmetjes. De top van de laatste ligt op ruim 4 kilometer van de finish.