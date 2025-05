Beleggers in New York opgetogen na cijfers Meta en Microsoft

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met winsten gesloten. Beleggers putten hoop uit beter dan verwachte kwartaalresultaten van techbedrijven Microsoft en Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Zorgen over de impact van Donald Trumps handelsbeleid op de economie verschoven daardoor meer naar de achtergrond.

De Dow-Jonesindex won 0,2 procent tot 40.752,78 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 5604,10 punten en techbeurs Nasdaq blonk uit met een winst van 1,5 procent tot 17.710,74 punten.

Meta eindigde ruim 4 procent hoger. Het bedrijf voerde de omzet en winst op en topman Mark Zuckerberg sprak van een sterk begin van het jaar, waarin economische zorgen vooralsnog geen rem hebben gezet op advertentie-uitgaven.

Microsoft steeg ruim 7 procent. Ook dit techbedrijf boekte meer omzet en winst, mede dankzij de cloudactiviteiten die veel ontwikkelingen op het gebied van AI ondersteunen.